GF Vip, Giacomo Urtis lancia il gossip sulla mamma di Giulia Salemi: lei non ci crede (e fa bene) (Di giovedì 19 novembre 2020) Giacomo Urtis, esperto di gossip chirurgici, oggi ne ha lanciato uno nuovo che ha colpito nel segno Giulia Salemi. Come sappiamo, il dottore dei vip è ospite momentaneo nella Casa del GF Vip con una missione molto particolare da portare a termine, ovvero svelare al resto degli inquilini della Casa dei pettegolezzi sul loro conto.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 19 novembre 2020), esperto dichirurgici, oggi ne hato uno nuovo che ha colpito nel segno. Come sappiamo, il dottore dei vip è ospite momentaneo nella Casa del GF Vip con una missione molto particolare da portare a termine, ovvero svelare al resto degli inquilini della Casa dei pettegolezzi sul loro conto.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, Urtis lancia il gossip sulla mamma di Giulia Salemi: lei non ci crede (e fa bene) - lasara_81 : Le buste con i gossip di Giacomo Urtis ?? Andrea Zelletta crede che potrebbe essere vera la busta per lui ??Adua De… - Silvia74984362 : Giacomo un medico chirurgo dei VIP(- ma ne dubito) che ha bisogno di fare il grande fratello x avere più soldi e vi… - geppy2911 : BIG BROTHER - GF VIP 5 .GIACOMO URTIS E DAYANE MELLO GIOCANO ALLO SPRU... - globne : GF Vip, la prima doccia di Giacomo Urtis: Giacomo Urtis è entrato come ospite nella casa del Grande Fratello con il… -