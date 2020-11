Djokovic-Medvedev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Londra 2020 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Novak Djokovic e Daniil Medvedev oggi si sfidano nella seconda giornata del gruppo Tokyo 1970 alle Atp Finals 2020. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio su Schwartzman all’esordio e vuole consolidare il primato nel girone grazie al successo sul russo, il quale al debutto ha superato Zverev. La contesa odierna, nella giornata di mercoledì 18 novembre, è in programma non prima delle ore 21:00 italiane (dopo il doppio): la diretta tv è disponibile su Sky Sport, mentre quella streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Novake Daniilsi sfidano nella seconda giornata del gruppo Tokyo 1970 alle Atp. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio su Schwartzman all’esordio e vuole consolidare il primato nel girone grazie al successo sul russo, il quale al debutto ha superato Zverev. La contesa odierna, nella giornata di mercoledì 18 novembre, è in programma non prima delle ore 21:00 italiane (dopo il doppio): latv è disponibile su Sky Sport, mentre quellasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SportFace.

