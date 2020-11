Conte ha lanciato un appello a fare squadra

Leggi su agi

(Di mercoledì 18 novembre 2020) "Dopo la prima battaglia" in primavera "quella che abbiamo di fronte", la seconda ondata, "è una sfida insidiosa che non si può vincere da soli", i privati cittadini, le associazioni di categoria, le istituzioni, "tutti devono". E' l'da Giuseppe, nel suo intervento in video collegamento con l'assemblea Fipe Confcommercio. "Siamo consapevoli" che l'emergenza economica richiede un "sostegno più prolungato nel tempo e anche più sostanzioso di quanto qui finora fatto", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "Il governo è già al lavoro per definire ulteriori misure di sostegno che saranno adottate a stretto giro", ha garantito, assicurando che la legge di Bilancio, approvata dal Consiglio dei ministri "in queste ore sta per pervenire ed essere esaminata dal ...