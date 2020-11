Caos commissari in Calabria, Conte ammette: “E’ colpa mia, basta passi falsi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articolo Caos commissari in Calabria, Conte ammette: “E’ colpa mia, basta passi falsi” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 18 novembre 2020) L'articoloin: “E’mia,falsi” MeteoWeb.

Prima di indovinare chi farà il commissario per la sanità calabrese, il governo dovrà attendere ancora, troppe brutte figure per le quali dovrebbe essere chiamati a rispondere anzitutto il premier ...

"Abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria".

