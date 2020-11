5 curiosità su Sherlock Holmes – Gioco di Ombre | “l’idea del travestito è stata…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Questa sera in tv torna in onda il secondo capitolo dell’amata saga di, intitolato “di”. Come nel caso del precedente, anche questa pellicola vanta un cast stellare. I fan della storia ritroveranno in particolare gli stessi protagonisti del primo film: un sagace Robert Downey Jr. nei panni died un paziente Jude Law ad assecondare le sue stranezze. Per l’occasione abbiamo deciso di svelarvi alcuni aneddoti piuttosto curiosi relativi alla seconda parte della saga, firmata Guy Ritchie, che ha spodestato al botteghino persino il suo predecessore. Le 5che hanno reso il secondoindimenticabile 1- Nel corso delle riprese che si sono svolte quasi completamente a Londra, l’attore Robert Downey Jr. ...