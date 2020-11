Piani Covid mai eseguiti o attivati | mascherine inadeguate e sovraffollamenti | blitz dei Nas nelle Rsa Scoperte irregolarità in 37 strutture

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 novembre 2020)per le misure anti-contagio mai, dispositivi di protezione individuali inadeguati e sovraffollamento delle. Da Bologna a Reggio Calabria, nell’ultima settimana i carabinieri dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute, hanno condotto 232 ispezioni insanitarie e socio-assistenziali (Rsa), quali Residenze sanitarie assistite e di lungodegenza, case di riposo, comunità alloggio, per accertare la regolare attuazione delle misure contro il coronavirus. In 37 sono state riscontrate irregolarità, per un totale di 59 violazioni, di cui 9 penali e 43 amministrative, 11 persone denunciate, e in alcuni casi arrestate, e altre 42 segnalate. In 4 situazioni le criticità sono state tali da richiedere la sospensione ...