Inter | Kolarov positivo al coronavirus

Non ci sono buone notizie per l'Inter di Antonio Conte. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un nuovo caso di positività al Covid tra le fila nerazzurre. Si tratta di Aleksandar Kolarov, nelle scorse rientrato dagli impegni della propria Nazionale per presunti problemi fisici.L'esterno mancino, o centrale all'occorrenza, sarebbe risultato positivo al coronavirus. Per la squadra milanese si tratta del secondo caso di un calciatore impegnato con la propria Nazionale dopo quanto accaduto in precedenza con Marcelo Brozovic, anche lui alle prese con il virus pandemico a seguito della sfida con la sua Croazia.

