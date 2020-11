“Il boom delle scarpe Lidl? Una sfida social vinta

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 17 novembre 2020) “Il? Risponde alla logicasfide che si fanno sui, come era accaduto con l’Ice bucket challenge”. Il critico di moda Rosario Morabito parla con HuffPost del fenomenosneaker e ciabatte lowcost lanciate dalla catena di discount, che in poche ore hanno segnato il tutto esaurito in Italia, dopo aver conquistato mezza Europa. “Un fenomeno pazzesco, che ha coinvolto anche gli insider della moda e chesta usando in maniera strategica”, sostiene Morabito. “Nel giro di quarantotto ore ho visto postare le foto dei pezzi della collezione sulle pagine Instagram di moltissimi amici, soprattutto milanesi, che si sono fiondati al supermercato per ...