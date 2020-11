Defr: il Piemonte chiede una deroga alle sanzioni sul Bilancio (Di martedì 17 novembre 2020) Defr La discussione sul Documento di economia e finanza regionale (Defr), aperta oggi in Consiglio regionale, è stata l'occasione per lanciare una richiesta di deroga al Governo per il 2021 sulle ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 17 novembre 2020)La discussione sul Documento di economia e finanza regionale (), aperta oggi in Consiglio regionale, è stata l'occasione per lanciare una richiesta dial Governo per il 2021 sulle ...

Richiesta di deroga al Governo per il 2021 sulle norme che regolano le sanzioni relative al bilancio, da parte dell’assessore Andrea Tronzano ...

Il Defr, Documento di economia e finanza regionale 2021-2023 del Piemonte è approdato oggi nell'Aula del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Il documento è collegato all'Assestamento de ...

