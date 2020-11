Covid, la teoria di Ingroia: “Oscura origine pandemia, forse c’entra la ‘ndrangheta” (Di martedì 17 novembre 2020) Catanzaro, 17 nov- Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto di Palermo, fervente antifascista e fresco di condanna per peculato, ha le sue “teorie” sulla nascita della pandemia di coronavirus. Dato che lui è esperto in mafia e associazioni criminali di tale stampo, ricollega tutto addirittura alla ‘ndrangheta. Ingroia: “Se nasce dalla Cina, allora la ‘ndrangheta …” “C’è qualcosa di oscuro all’origine di questa pandemia. Se due più due fa quattro, col ragionamento del cui prodest bisogna interrogarsi” dice Ingroia. “Se fosse vero che questa pandemia non è stata casuale ma è stata determinata può darsi che qualche componente criminale abbia avuto un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 novembre 2020) Catanzaro, 17 nov- Antonio, ex procuratore aggiunto di Palermo, fervente antifascista e fresco di condanna per peculato, ha le sue “teorie” sulla nascita delladi coronavirus. Dato che lui è esperto in mafia e associazioni criminali di tale stampo, ricollega tutto addirittura alla ‘ndrangheta.: “Se nasce dalla Cina, allora la ‘ndrangheta …” “C’è qualcosa di oscuro all’di questa. Se due più due fa quattro, col ragionamento del cui prodest bisogna interrogarsi” dice. “Se fosse vero che questanon è stata casuale ma è stata determinata può darsi che qualche componente criminale abbia avuto un ...

alessandromete2 : RT @PaginaVox: LA GERMANIA È IMPAZZITA DI NUOVO? All'esame del Parlamento tedesco arriva a legge che impone misure drastiche in teoria a c… - Th3P3ck : RT @PaginaVox: LA GERMANIA È IMPAZZITA DI NUOVO? All'esame del Parlamento tedesco arriva a legge che impone misure drastiche in teoria a c… - PaginaVox : LA GERMANIA È IMPAZZITA DI NUOVO? All'esame del Parlamento tedesco arriva a legge che impone misure drastiche in t… - outof__thebox : @pamelabelfanti @RosannaRuscito io immagino che in un reparto covid i pazienti non debbano tenere la mascherina h24… - dino49_pz : Il Covid come tanti altri virus sono scarti metabolici o cellulari per cui sono ubiquitari, sono presenti in tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid teoria Covid, la teoria di Ingroia: “Oscura origine pandemia, forse c’entra la ‘ndrangheta” Il Primato Nazionale L'attuale emergenza da coronavirus non incide sulle tempistiche di effettuazione dei rimborsi da 730, almeno in teoria.

L'attuale emergenza da coronavirus non incide sulle tempistiche di effettuazione dei rimborsi da 730, almeno in teoria.

Covid, un nuovo test sierologico è in grado di rilevare i linfociti T

In teoria quindi, poichè non ci sono prove esaustive ... Questo nuovo test invece, potrebbe essere in grado di dimostare che i linfociti T in grado di riconoscere il Covid, sono presenti per un ...

L'attuale emergenza da coronavirus non incide sulle tempistiche di effettuazione dei rimborsi da 730, almeno in teoria.In teoria quindi, poichè non ci sono prove esaustive ... Questo nuovo test invece, potrebbe essere in grado di dimostare che i linfociti T in grado di riconoscere il Covid, sono presenti per un ...