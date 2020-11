Salerno | il commercio mette in vetrina la sua morte

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuasi morti. Come fantasmi. È lo spirito che aleggia tra i commercianti salernitani, del settore abbigliamento e calzature, gli unici realmente costretti a chiudere, oltre alle gioiellerie e pochi altri settori. Quello che chiamiamo tutti Lockdown è in realtà un regime di limitazioni che ha colpito soltanto pochi negozianti rispetto alla precedente chiusura che non aveva salvato nulla se non il settore alimentare. Tra tutte le vetrine chiuse, su via dei Principati, spicca la scelta di un negozio di abbigliamento, Zenzero che ha scelto dire indei fantasmi, con un barlume di speranza che non è il lumicino acceso sotto il manichino, ma il biglietto con cui si invita a ordinazioni telefoniche. Lo stesso vale per altri esercizi commerciali che invitano a contatti telefonici. Anche tra ...