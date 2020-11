Mangiano e scappano da un anno | ricercati i truffatori delle cene

Leggi su chenews

(Di lunedì 16 novembre 2020) Più di una decina di truffe in un, ora sono. Una coppia consuma al ristorante e con una scusa, non paga mai il conto. Fonte foto: (Pixabay)La polizia britannica è alla ricerca di due, un uomo ed una donna. Sonoper non aver pagato una dozzina dinell’ultimo. Proprio così, pub e ristoranti truffati dalle stesse due persone, che htrovato un metodo per non pagare il conto, ogni volta. Fingono che la loro carta non funzioni, lasciano generalità false e vvia. Leggi anche >>> Caso Gessica Notaro, niente udienza: l’ex si dichiara innocentei singolari: tutto per non pagare Non ...