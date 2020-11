La seduzione non conosce distanza (Di lunedì 16 novembre 2020) Il potere del profumo supera spazio e tempo, è un gesto di seduzione che stimola il contatto fisico e che esprime la sua forza anche a distanza. Le note olfattive, infatti, scatenano due reazioni opposte e complementari tra loro. Posseggono un magnetismo in grado di unire i corpi e travolgere i sensi e, allo stesso tempo, hanno un intrinseco potere evocativo capace di riaccendere la fiamma e di stimolare ricordi che trasmettono emozioni anche nel momento presente: la seduzione non conosce distanza. Leggi su vanityfair (Di lunedì 16 novembre 2020) Il potere del profumo supera spazio e tempo, è un gesto di seduzione che stimola il contatto fisico e che esprime la sua forza anche a distanza. Le note olfattive, infatti, scatenano due reazioni opposte e complementari tra loro. Posseggono un magnetismo in grado di unire i corpi e travolgere i sensi e, allo stesso tempo, hanno un intrinseco potere evocativo capace di riaccendere la fiamma e di stimolare ricordi che trasmettono emozioni anche nel momento presente: la seduzione non conosce distanza.

Notiziedi_it : Love and Anarchy su Netflix, la spregiudicata serie svedese su amore e seduzione che non ti aspetti (recensione) - IlveroBart : Buongiorno, oggi è una giornata fortunata per te, anche se il tempo non è dei migliori e la stagione è fresca. Ma q… - mdltdwl : @A7las1918 il mio culo è tuo lo sai (+ il mondo non è pronto ai miei metodi di seduzione da maschione bianco) - CardelliAc : RT @Michele02828265: ?e???, PEITHO` Dea della seduzione e della PERSUASIONE (L'ESPRESSO pag. 82 di M.Nucci). Il populismo di destra parla a… - Michele02828265 : ?e???, PEITHO` Dea della seduzione e della PERSUASIONE (L'ESPRESSO pag. 82 di M.Nucci). Il populismo di destra parl… -

Ultime Notizie dalla rete : seduzione non La seduzione non conosce distanza Vanity Fair Italia Love and Anarchy su Netflix, la spregiudicata serie svedese su amore e seduzione che non ti aspetti (recensione)

I Paesi nordici lo fanno meglio: negli ultimi anni, Norvegia, Svezia e Danimarca hanno regalato al pubblico internazionale prodotti televisivi ...

La seduzione non conosce distanza

Le note olfattive sono un’arma di seduzione capace di riaccendere la fiamma e coinvolgere i sensi. Succede quando trovi il tuo profumo, come Hypnotic Poison di Dior, che lancia un incantesimo tentator ...

I Paesi nordici lo fanno meglio: negli ultimi anni, Norvegia, Svezia e Danimarca hanno regalato al pubblico internazionale prodotti televisivi ...Le note olfattive sono un’arma di seduzione capace di riaccendere la fiamma e coinvolgere i sensi. Succede quando trovi il tuo profumo, come Hypnotic Poison di Dior, che lancia un incantesimo tentator ...