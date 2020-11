Covid, i numeri segnano oggi un lieve miglioramento: da ieri 27.354 nuovi contagi e 504 vittime (Di lunedì 16 novembre 2020) Come riporta il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, da ieri in Italia sono stati effettuati 152.663 tamponi, dai quali sono emersi altri 27.354 nuovi contagi (finalmente in calo). C’è tuttavia da ricordare che, ad oggi, se i positivi sono 717.784, complessivamente, sono ben 1.205.881 gli italiani risultati positivi (non ‘malati’), dall’inizio dell’emergenza. Ancora una volta è la Lombardia la regione maggiormente colpita, a fronte di 4.128 nuovi casi. Quindi ancora la Campania (4.079), ed il Piemonte (3.476). Premesso che nessuna regione è attualmente a contagio zero, oggi soltanto la Val d’Aosta vanta meno di cento casi giornalieri (99). Riguardo il numero delle ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 novembre 2020) Come riporta il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, dain Italia sono stati effettuati 152.663 tamponi, dai quali sono emersi altri 27.354(finalmente in calo). C’è tuttavia da ricordare che, ad, se i positivi sono 717.784, complessivamente, sono ben 1.205.881 gli italiani risultati positivi (non ‘malati’), dall’inizio dell’emergenza. Ancora una volta è la Lombardia la regione maggiormente colpita, a fronte di 4.128casi. Quindi ancora la Campania (4.079), ed il Piemonte (3.476). Premesso che nessuna regione è attualmente ao zero,soltanto la Val d’Aosta vanta meno di cento casi giornal(99). Riguardo il numero delle ...

