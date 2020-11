The Crown 4, in streaming dal 15 novembre: le prime immagini, anticipazioni e cast (Di domenica 15 novembre 2020) Si avvicina il via alla quarta stagione di The Crown e Netflix rilascia le sue prime immagini ufficiali. La serie originale Netflix sarà disponibile in esclusiva in streaming dal 15 novembre 2020. Questa stagione vede come protagoniste Emma Corrin nel ruolo della Principessa Diana e Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher. Ispirato dalla pluripremiata opera teatrale The Audience, The Crown racconta la storia del regno decennale della regina Elisabetta II e della lotta tra il suo io privato e pubblico. La serie si concentra sugli intrighi personali, le storie d’amore e le rivalità politiche dietro i grandi eventi che hanno plasmato la seconda metà del XX secolo. The Crown non riguarda semplicemente la monarchia, ma parla di un impero in declino, un mondo in ... Leggi su tvzap.kataweb (Di domenica 15 novembre 2020) Si avvicina il via alla quarta stagione di Thee Netflix rilascia le sueufficiali. La serie originale Netflix sarà disponibile in esclusiva indal 152020. Questa stagione vede come protagoniste Emma Corrin nel ruolo della Principessa Diana e Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher. Ispirato dalla pluripremiata opera teatrale The Audience, Theracconta la storia del regno decennale della regina Elisabetta II e della lotta tra il suo io privato e pubblico. La serie si concentra sugli intrighi personali, le storie d’amore e le rivalità politiche dietro i grandi eventi che hanno plasmato la seconda metà del XX secolo. Thenon riguarda semplicemente la monarchia, ma parla di un impero in declino, un mondo in ...

