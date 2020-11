Rinnovo Ibrahimovic: presto l’incontro tra le parti per rinnovare fino al 2022 (Di martedì 3 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic potrebbe non fermarsi e rinnovare fino al 2022 quando avrà compiuto 40 anni: l’assist lo serve il fisco Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan e Zlatan Ibrahimovic potrebbero prolungare di un anno il proprio matrimonio. Le priorità allo stato attuale sono i contratti di Calhanoglu e Donnarumma in scadenza tra otto mesi ma con questo Ibra – e con questo Milan – è impossibile non pensare di pianificare un futuro ancora insieme. Anche perché rinnovare il contratto dello svedese fino al 2022 consentirebbe a club e giocatore di risparmiare tasse grazie al decreto crescita: da cittadino straniero con residenza fiscale di due anni in Italia, Ibra ha infatti diritto a uno sgravio non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 novembre 2020) Zlatanpotrebbe non fermarsi ealquando avrà compiuto 40 anni: l’assist lo serve il fisco Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan e Zlatanpotrebbero prolungare di un anno il proprio matrimonio. Le priorità allo stato attuale sono i contratti di Calhanoglu e Donnarumma in scadenza tra otto mesi ma con questo Ibra – e con questo Milan – è impossibile non pensare di pianificare un futuro ancora insieme. Anche perchéil contratto dello svedesealconsentirebbe a club e giocatore di risparmiare tasse grazie al decreto crescita: da cittadino straniero con residenza fiscale di due anni in Italia, Ibra ha infatti diritto a uno sgravio non ...

