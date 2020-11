Carlotta Proietti, le parole per papà Gigi: «Il dolore è forte, ma sappiamo che è di tutti» (Di martedì 3 novembre 2020) «Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata». Carlotta Proietti, amata figlia di Gigi, lo scrive in tarda serata, mentre in tv va in onda l’omaggio a colui che ha passato oltre cinquant’anni sulle scene fra teatro, cinema e tv, e mentre i monumenti di Roma (dal Colosseo al Campidoglio) proiettano sulla loro facciata il suo volto. Gigi Proietti se n’è andato il 2 novembre, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 novembre 2020) «Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata». Carlotta Proietti, amata figlia di Gigi, lo scrive in tarda serata, mentre in tv va in onda l’omaggio a colui che ha passato oltre cinquant’anni sulle scene fra teatro, cinema e tv, e mentre i monumenti di Roma (dal Colosseo al Campidoglio) proiettano sulla loro facciata il suo volto. Gigi Proietti se n’è andato il 2 novembre, nel giorno del suo ottantesimo compleanno.

