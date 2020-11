Uccise la moglie per vecchio tradimento,condannato a 24 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - CAGLIARI, 02 NOV - La Corte d'Assise di Cagliari ha condannato a 24 anni per omicidio volontario Giovanni Perria, il pensionato di 78 anni di Narbolia (Oristano) accusato di aver ucciso la ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - CAGLIARI, 02 NOV - La Corte d'Assise di Cagliari haa 24per omicidio volontario GiovPerria, il pensionato di 78di Narbolia (Oristano) accusato di aver ucciso la ...

La Corte d'Assise di Cagliari ha condannato a 24 anni per omicidio volontario Giovanni Perria, il pensionato di 78 anni di Narbolia (Oristano) accusato di aver ucciso la moglie di origine tedesca, Bri ...

