PS5 ha un SSD con più di 664GB di spazio di archiviazione?

(Di lunedì 2 novembre 2020) Manca sempre meno al lancio di PS5 e tra le numerose informazioni che conosciamo sulla console, abbiamo appreso che l'SSD della next-gen offrirà 825 GB di, contro l'SSD da 1TB di Xbox Series X.Tuttavia, dopo l'installazione del sistema operativo, loa disposizione sarebbe in realtà di 664 GB sulla console di Sony. Ma sarà davvero così?Recentemente, sono emersi nuovi rumor che confermano una maggiore quantità didisu PS5. Nello specifico, è l'insider Tidux ad affermare su Twitter che la console potrebbe, alla fine, offrire 712 GB di.Leggi altro...

caricamenti rapidissimi grazie all’SSD e anche il supporto per i video in 8K. Sony, però, vuole vincere la generazione rivoluzionando non solo la console, ma anche il DualSense, il controller di PS5.La next-gen di Sony potrebbe offrire più spazio. Manca sempre meno al lancio di PS5 e tra le numerose informazioni che conosciamo sulla console, abbiamo appreso che l'SSD della next-gen offrirà 825 GB ...