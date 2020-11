La paura è una sconfitta che possiamo dignitosamente accettare

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’assedio è la condizione della nostra quotidianità. È lache impedisce di pensare ad altro che non sia la nostra fragilità. E da essa ci illudiamo di salvarci attuando stili di vita più che prudenti. I cimiteri nel giorno della commemorazione dei defunti sono quasi deserti; alcuni chiusi. Il coronavirus non ha rispetto neppure per i morti e non conosce tregua. Accettiamo, impauriti, la condizione forse meno dolorosa, ma non è detto quando avvertiamo che i confini della libertà si vanno restringendo ogni giorno di più. Abbiamoe ci sentiamo sconfitti. Sconfitti nell’anima e nel pensiero: una condizione psicologica e comportamentale che non è possibile ipocritamente celare. Probabilmente, ricordando altri momenti storicamente significativi per i destini ...