GF Vip 5 | Pierpaolo Pretelli si ribella e molla Elisabetta Gregoraci | poi spiega

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 2 novembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 continua il tira etraed, che però non porta a nulla di concreto. Così la scorsa notte l’ex Velino di Striscia la Notizia ha sorpreso il pubblico allontanandosi dalla sua Ely e standosene per la prima volta per i fatti suoi. Non è andato neanche a darle il bacio della buona notte, e i telespettatori hanno ipotizzato che fosse perché (giustamente) stufo della freddezza della donna e dei suoi continui no. Qualcuno ha ipotizzato cheavesse ascoltato la conversazione dellacon Paolo Brosio, nella quale lei lo definiva un semplice amico. Qualcun altro che si sia innervosito per il ballo di lei con Andrea Zelletta, mentre qualcun altro ...