Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid-19

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’ex storico capitano della Romae la consortesono risultatial coronavirus, entrambi ora dovranno seguire il regime di quarantena domiciliare presso la propria villa al Torrino. Il-19 ha già contagiato con esiti infausti la famiglia: il padre dell’ex numero 10 è venuto a mancare recentemente proprio a causa del contagio, mentre la madre ha riscontrato anch’essa latà ma in una forma lieve.aveva avvertito sintomi febbrili negli scorsi giorni, tanto che lo scorso 17 ottobre presso la “Festa del Cinema di Roma” è stato presentato il film Mi chiamo...

