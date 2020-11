E’ morto Gigi Proietti (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti Gigi Proietti è morto oggi, nel giorno del suo 80° compleanno. L’attore romano era stato ricoverato ieri sera in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. Non si è trattato di Coronavirus ma di problemi cardiaci di cui l’attore ha già sofferto in passato (nel 2010 era stato già ricoverato). La famiglia aveva voluto mantenere il massimo riserbo riguardo alle condizioni di salute dell’attore. Gigi Proietti era un artista a 360°: attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico ed anche insegnante italiano. Recentemente ha partecipato con il ruolo di mangiafuoco nel film Pinocchio mentre in televisione ha partecipato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 novembre 2020)oggi, nel giorno del suo 80° compleanno. L’attore romano era stato ricoverato ieri sera in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. Non si è trattato di Coronavirus ma di problemi cardiaci di cui l’attore ha già sofferto in passato (nel 2010 era stato già ricoverato). La famiglia aveva voluto mantenere il massimo riserbo riguardo alle condizioni di salute dell’attore.era un artista a 360°: attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico ed anche insegnante italiano. Recentemente ha partecipato con il ruolo di mangiafuoco nel film Pinocchio mentre in televisione ha partecipato ...

