Dpcm, Conte: Coprifuoco serale dalle 21, fasce di rischio per zone, chiusi musei e outlet. Stop spostamenti fra Regioni (Video) (Di lunedì 2 novembre 2020) Coprifuoco nazionale dalle 21, fasce di rischio distinte per zone, chiusi musei e outlet. Ecco, in estrema sintesi, il Contenuto del nuovo Dpcm del premier Conte. Illustrato in Parlamento

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - IlContiAndrea : #Conte “100% didattica a distanza per le scuole superiori. Non verso stretta nazionale ma mirata relativa a dato Re… - TgLa7 : #Conte: In dpcm si prevede anche integralmente la didattica a distanza per le scuole di secondo grado #COVID19 - SmorfiaDigitale : Nuovo Dpcm, cosa ha detto Conte oggi alla Camera - romanino48 : RT @valy_s: #Conte “Il quadro di RT e di saturazione dei posti letto NON tiene conto delle misure del DPCM del 24/10 che si vedranno a part… -