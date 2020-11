Torrenapoli1 : RT @apetrazzuolo: COVID - Dinamo Kiev decimata, sono nove i giocatori positivi - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Dinamo Kiev decimata, sono nove i giocatori positivi - apetrazzuolo : COVID - Dinamo Kiev decimata, sono nove i giocatori positivi - napolimagazine : COVID - Dinamo Kiev decimata, sono nove i giocatori positivi - calciotoday_it : ??Focolaio #COVID19 nella #DinamoKiev ?A rischio il match con il #Barcellona? ??Le ultime #ChampionsLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dinamo

Il Covid-19 s'insinua nelle file della Dinamo Kiev, squadra che fa parte dello stesso girone di Champions della Juventus, decimandola. (ANSA) ...Dinamo Kiev: Mircea Lucescu dovrà optare per scelte obbligate in vista del match contro il Barcellona, valido per la terza giornata dei gironi della Champions League 2020/2021 ...