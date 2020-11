Covid, Ascierto mette in guardia: “Virus non indebolito, mi auguro finisca come la Sars” (Di lunedì 2 novembre 2020) In tutta Italia e soprattutto in Campania la situazione continua ad essere preoccupante. L’emergenza Covid-19 non sembra placarsi ed anzi, nelle ultime settimane, i numeri sono aumentati di un numero preoccupante tanto da costringere il Governo a numerosi DPCM. Mentre la pandemia stava rallentando dopo il periodo di lockdown, ora in quasi tutti gli Stati la situazione … L'articolo Covid, Ascierto mette in guardia: “Virus non indebolito, mi auguro finisca come la Sars” Leggi su dailynews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) In tutta Italia e soprattutto in Campania la situazione continua ad essere preoccupante. L’emergenza-19 non sembra placarsi ed anzi, nelle ultime settimane, i numeri sono aumentati di un numero preoccupante tanto da costringere il Governo a numerosi DPCM. Mentre la pandemia stava rallentando dopo il periodo di lockdown, ora in quasi tutti gli Stati la situazione … L'articoloin: “Virus non, mila Sars”

