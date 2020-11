Coronavirus: test rapidi o tamponi? Circolare ministero Salute fa chiarezza (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - Fornire le indicazioni sui criteri di scelta dei test oggi a disposizione, per un uso razionale e sostenibile delle risorse, nei diversi contesti. E' l'obiettio della Circolare 'test di laboratorio per Sars-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica' firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza e pubblica sul sito del dicastero. Il tampone molecolare - riporta il documento - è da preferire in presenza di un caso sospetto sintomatico mentre il test rapido può essere la prima scelta per un contatto stretto di caso confermato, il test invece non è raccomandato per i contatti di contatti stretti di caso confermato. Per i casi sospetti e casi positivi: ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Fornire le indicazioni sui criteri di scelta deioggi a disposizione, per un uso razionale e sostenibile delle risorse, nei diversi coni. E' l'obiettio delladi laboratorio per Sars-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica' firmata dal direttore della Prevenzione deldellaGianni Rezza e pubblica sul sito del dicastero. Il tampone molecolare - riporta il documento - è da preferire in presenza di un caso sospetto sintomatico mentre ilrapido può essere la prima scelta per un contatto stretto di caso confermato, ilinvece non è raccomandato per i contatti di contatti stretti di caso confermato. Per i casi sospetti e casi positivi: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus test Coronavirus, test rapidi o tamponi? Ecco quali fare Adnkronos Coronavirus | In Puglia 626 nuovi positivi e 4060 test. Nove decessi registrati

Oggi lunedì 2 novembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4.060 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 626 casi positivi.

Ancona: tamponi rapidi in aeroporto, potenziato il servizio

FALCONARA MArittima – Da oggi, lunedì 2 novembre, il presidio sanitario attivato all’Aeroporto delle Marche per effettuare il tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid-19 è operativo ...

