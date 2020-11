San Pio, ‘retromarcia’ sul Pronto Soccorso: “Riattivato”. La documentazione di quanto accaduto (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ durata lo spazio di poche ore la ‘chiusura’ del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Pochi minuti fa, infatti, la dottoressa Giovanna Guiotto, direttore Uoc Medicina d’Urgenza-Pronto Soccorso, ha comunicato alla centrale operativa del 118 che “il codice rosso non-Covid è nuovamente attivo dopo opportuna sanificazione”. Nella stessa comunicazione, la dottoressa Guiotto chiede collaborazione al 118 nello “smistamento dei pazienti presso il Pronto Soccorso di Sant’Agata dei Goti e del Fatebenefratelli, compatibilmente con le necessità assistenziali ed i codici di gravità”. Una comunicazione che, di fatto, annulla quella inviata sempre dai vertici del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ durata lo spazio di poche ore la ‘chiusura’ deldell’ospedale San Pio di Benevento. Pochi minuti fa, infatti, la dottoressa Giovanna Guiotto, direttore Uoc Medicina d’Urgenza-, ha comunicato alla centrale operativa del 118 che “il codice rosso non-Covid è nuovamente attivo dopo opportuna sanificazione”. Nella stessa comunicazione, la dottoressa Guiotto chiede collaborazione al 118 nello “smistamento dei pazienti presso ildi Sant’Agata dei Goti e del Fatebenefratelli, compatibilmente con le necessità assistenziali ed i codici di gravità”. Una comunicazione che, di fatto, annulla quella inviata sempre dai vertici del ...

Roma : 'Il Volo tribute to #Enniomorricone ' . E' il grande concerto che andrà in scena il prossimo #5giugno a #Roma in Pi… - eterea_naive : RT @LombardiLomby67: Festa di Ognissanti? È difficile farsi santi.Difficile ma non impossibile. La strada della perfezione è lunga,come è l… - AntonioCarrabi1 : RT @LombardiLomby67: Festa di Ognissanti? È difficile farsi santi.Difficile ma non impossibile. La strada della perfezione è lunga,come è l… - rossanafrancio1 : RT @LombardiLomby67: Festa di Ognissanti? È difficile farsi santi.Difficile ma non impossibile. La strada della perfezione è lunga,come è l… - CandidaVenezia : Magnificat anima mea Dominu... Io credo in san Francesco, in San Pio, san Giovanni Paolo 2...poi non me ne vengono… -