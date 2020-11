Nuovo Dpcm: ipotesi coprifuoco in tutta Italia alle 18. Incognita scuole chiuse (Di domenica 1 novembre 2020) coprifuoco in tutta Italia alle 18 con divieto di spostarsi tra le regioni. Sono queste le prime ipotesi che potrebbero essere contenute nel Nuovo Dpcm che il presidente del consiglio dovrebbe firmare entro lunedì sera. Intanto la contagi in tutta Italia sono 29.907 con un tasso di positività dei tamponi pari al 16.30%. Per la … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 1 novembre 2020)in18 con divieto di spostarsi tra le regioni. Sono queste le primeche potrebbero essere contenute nelche il presidente del consiglio dovrebbe firmare entro lunedì sera. Intanto la contagi insono 29.907 con un tasso di positività dei tamponi pari al 16.30%. Per la … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Corriere : Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività - sportli26181512 : Nuovo Dpcm in arrivo: zone rosse, divieto di spostamento tra Regioni e coprifuoco anticipato: ento tra le Regioni,… - Favollo2 : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. #toti -