L’appello di Mattarella | “Mettere da parte partigianerie | protagonismi ed egoismi per unire gli sforzi a difesa della salute”

"Rivolgo il pensiero a tutti i defunti e, tra di loro, alle vittime del coronavirus. Ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a margine della commemorazione al cimitero di Castagneto, nel bresciano. "Ricordare i nostri morti è un dovere che va affiancato al dovere della responsabilità – prosegue – di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave mettendo da parte partigianerie, protagonismi ed egoismi per unire gli sforzi a difesa della salute"

