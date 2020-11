Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 1 novembre. 173 in terapia intensia. E 2.379 i nuovi contagi. Focolai in varie zone (Di domenica 1 novembre 2020) Sono 18 i morti per Coronavirus oggi, 1 novembre, in Toscana. Un numero inferiore rispetto a ieri (erano 25) ma sempre troppo elevato, che indubbiamente pesa nelle responsabilità di chi ha sprecato tempo e risorse invece di correre ai ripari. E aumentare, per esempio, il numero e la frequenza dei mezzi pubblici, evitando le «tonnare» che ci sono viste in particolare dopo la riapertura delle scuole. E sono molti anche i nuovi contagi: 2.379 Leggi su firenzepost (Di domenica 1 novembre 2020) Sono 18 iper, 1, in. Un numero inferiore rispetto a ieri (erano 25) ma sempre troppo elevato, che indubbiamente pesa nelle responsabilità di chi ha sprecato tempo e risorse invece di correre ai ripari. E aumentare, per esempio, il numero e la frequenza dei mezzi pubblici, evitando le «tonnare» che ci sono viste in particolare dopo la riapertura delle scuole. E sono molti anche i: 2.379

