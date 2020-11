Ballando con le stelle, Elisa Isoardi si ritira a sorpresa. Gilles Rocca balla dasolo (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 31 ottobre 2020 " A ballando con le stelle 2020 Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano, Gilles Rocca balla senza maestra Lucrezia Lando perché malata, mentre per Vittoria Schisano arriva ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 31 ottobre 2020 " Acon le2020e Raimondo Todaro sino,senza maestra Lucrezia Lando perché malata, mentre per Vittoria Schisano arriva ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 31 ottobre 2020: Ballando con le stelle, Tu si que vales, dati Auditel e share - soulddef : RT @CdGherardesca: A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con @Saradivaira… -