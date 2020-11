Atp Vienna, finale: Sonego-Rublev finisce 4-6 4-6 (Di domenica 1 novembre 2020) La settimana perfetta di Lorenzo Sonego si chiude in ginocchio al cospetto dell'ingiocabile Andrei Rublev che s'impone nella finale del torneo di Vienna superando l'azzurro con un doppio 6-4. Per ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 novembre 2020) La settimana perfetta di Lorenzosi chiude in ginocchio al cospetto dell'ingiocabile Andreiche s'impone nelladel torneo disuperando l'azzurro con un doppio 6-4. Per ...

Eurosport_IT : MA COSA HA FATTO LORENZO SONEGO ?!?!?!?!?!!? Sconfitto Djokovic in due set (6-2, 6-1) nell'ATP di Vienna e conquis… - Coninews : ?? MA-GNI-FI-CO ?? Dopo aver sconfitto Djokovic, Lorenzo #Sonego batte anche il britannico Daniel Evans 6-3 6-4 e vo… - ItaliaTeam_it : HA BATTUTO DJOKOVIIIIIIC! ?????????????? Uno strepitoso Lorenzo #Sonego supera Novak #Djokovic 6-2 6-1 e vola in semifi… - RSIsport : ?? Grazie al successo nel torneo di Vienna, Andrey Rublev si è qualificato per le ATP Finals - Italia_Notizie : Atp Vienna, Sonego battuto in finale da Rublev 6-4, 6-4 -