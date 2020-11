Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa: tutta la verità (Di domenica 1 novembre 2020) Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa: tutta la verità. Il concorrente è uscito per un paio di giorni per motivi personali ed è tornato ieri nella casa del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, però, in seguito a due tamponi … L'articolo Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa: tutta la verità proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 1 novembre 2020)hala verità. Il concorrente è uscito per un paio di giorni per motivi personali ed è tornato ieri nelladel Grande Fratello Vipè uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, però, in seguito a due tamponi … L'articolohala verità proviene da YesLife.it.

