Ultime Notizie Roma del 31-10-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto della redazione e Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione a Firenze ieri sera scontri 20 persone sono state arrestate notte surreale dolorosa dice il sindaco Nardella con lancio di sassi e bottiglie Molotov contro la Polizia ha caricato in almeno 6 occasioni i violenti pagheranno dice Nardella intanto la curva del covid cresce ancora 31000 casi in Italia nelle24 ore l’indice irretito da 17 Nazionale supera due in Lombardia e Piemonte in 11 regioni il rischio elevato in Calabria emilia-gna Lombardia e Piemonte la provincia di Bolzano si è già lo scenario 4 il peggiore situazione molto grave evitare contatti e stare a casa più possibile questo è il consiglio il governo al bivio the lock down Se necessario cena ...