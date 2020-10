Tu Si Que Vales 2020: Andrea Muzii campione di Memoria (video e gallery) (Di sabato 31 ottobre 2020) Nell’ottava puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 31 ottobre 2020, abbiamo visto anche Andrea Muzii, studente di Medicina 20enne di Roma. Andrea è campione mondiale di Memoria e lo ha dimostrato imparando a memorie nome ed età di venti persone. Il giovane ha indovinato tutte le età e tutti i nomi, tranne uno, che gli è stato suggerito da Maria De Filippi. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di nella puntata di Tu Si Que ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 31 ottobre 2020) Nell’ottava puntata di Tu Si Quedi stasera, 31 ottobre, abbiamo visto anche, studente di Medicina 20enne di Roma.mondiale die lo ha dimostrato imparando a memorie nome ed età di venti persone. Il giovane ha indovinato tutte le età e tutti i nomi, tranne uno, che gli è stato suggerito da Maria De Filippi. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di nella puntata di Tu Si Que ...

wallsmedicinex : Questo a tu si que vales di 20 anni ..... - 93ANDERVSON : Quest'anno sto guardando pochissimo tu si que vales per ballando?? - jaeminchione : c’è uno a tu si que vales ...... are u single ..... peccato dhe hai 20 anni ...... cute boy ..... - breathinforthem : il tipo della memoria a tu si que vales è uguale a yeoone ragaaaaaaaaaaaaaaaa - WhibleyDrama : Tu si que vales non mi avrà MAI, neanche durante la peggiore delle pandemie -