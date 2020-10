Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Cecchinato supera Jung, main draw vicino (Di sabato 31 ottobre 2020) Marco Cecchinato ha sconfitto nettamente Jason Jung, in occasione delle semifinali delle qualificazioni al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020. L’azzurro ha condotto diligentemente il match che lo ha visto protagonista, palesando grande consapevolezza nei propri mezzi e agguantando la finale mediante un netto 6-3, 6-4. Il main draw è alla portata di Cecchinato, il quale dovrà vedersela con l’argentino Federico Coria, un opponente insidioso e battagliero per indole. Il tennista siciliano sta vivendo un momento di forma straordinario e proverà a conquistare di diritto un posto nel tabellone principale del prestigioso evento transalpino. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Marcoha sconfitto nettamente Jason, in occasione delle semifinali delle qualificazioni aldi. L’azzurro ha condotto diligentemente il match che lo ha visto protagonista, palesando grande consapevolezza nei propri mezzi e agguantando la finale mediante un netto 6-3, 6-4. Ilè alla portata di, il quale dovrà vedersela con l’argentino Federico Coria, un opponente insidioso e battagliero per indole. Il tennista siciliano sta vivendo un momento di forma straordinario e proverà a conquistare di diritto un posto nel tabellone principale del prestigioso evento transalpino.

sportface2016 : Qualificazioni #Masters1000Parigi 2020: #Cecchinato avanza in finale, sconfitto #Jung - sportface2016 : #Masters1000Parigi 2020: il programma di domenica 1 novembre, in campo #Caruso - sportface2016 : Qualificazioni #Masters1000 #ParisBercy 2020: avanza #Caruso, out #Lorenzi e #Giannessi - RSIsport : ?????? Masters 1000 di Parigi-Bercy, al primo turno #Wawrinka attende #Evans #parisbercy #atp #RSISport - OA_Sport : Tennis, sorteggio Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Rafael Nadal il favorito, Berrettini dal secondo turno, Sonego sf… -