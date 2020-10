Lockdown Inghilterra fino al 2 dicembre, cosa rimane aperto (Di sabato 31 ottobre 2020) Lockdown Inghilterra, il governo guidato dal premier Johnson ha deciso che durerà almeno fino al 2 dicembre. Chiuso quasi tutto Migliaia di morti al giorno, è questo il rischio concreto se l’Inghilterra non chiuderà subito quasi tutto. Ecco perché Boris Johnson pochi minuti fa ha annunciato un nuovo Lockdown nazionale, il secondo pesante dopo quello … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020), il governo guidato dal premier Johnson ha deciso che durerà almenoal 2. Chiuso quasi tutto Migliaia di morti al giorno, è questo il rischio concreto se l’non chiuderà subito quasi tutto. Ecco perché Boris Johnson pochi minuti fa ha annunciato un nuovonazionale, il secondo pesante dopo quello … L'articolo proviene da Inews.it.

