Halloween | i wrestler a cui non dire “Dolcetto o scherzetto?”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) NXT questa settimana ha riesumatoHavoc, storico pay per view della WCW dedicato proprio alla festività da cui prende il nome – Fonte : WWE.comConalle porte MMI Wrestling ha raccolto per voi ila cui gimmick è ispirata al mondo dell’horror. Vi consigliamo di nona questi soggetti la celeberrima frase “dolcetto o scherzetto” se non volete pagarne le conseguenze. Doink il Clown Doink è sicuramente una gimmick molto creepy – Fonte: WWE.comIl primo personaggio a temaè Doink , clown malvagio, vagamente ispirato al personaggio del romanzo IT di Stephen King. Debuttò in WWF nel 1993 come heel; tra i più importanti match disputati, vi sono quello ...