Genoa | Scamacca | “Van Nistelrooy e Muzzi i miei maestri Covid? Serve tanta forza”

Lunga ed interessante intervista sulle colonne de Il Secolo XIX da parte dell'attaccante del Genoa Gianluca Scamacca. Il bomber, autore di due reti in Coppa Italia, ha parlato del momento del Grifone anche in vista del prossimo derby con la Sampdoria.Scamacca: "Van Nistelrooy e Muzzi i miei maestri"Parte dal principio Scamacca: "Ho scelto questo club per la sua storia e per la fiducia che mi hanno mostrato tutti, dalla società al mister". "Allenarmi con Pandev mi ha cambiato il mondo. Stare ogni giorno con grandi giocatori che hanno vinto tutto come lui e altri che ho trovato al Genoa ti aiuta. Devi solo stargli dietro e imparare".E sugli inizi di carriera: "Van Nistelrooy e Muzzi i miei maestri".

