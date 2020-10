De Zerbi: “Il secondo posto non è casuale. A Napoli non andremo a fare passeggiate” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, in conferenza stampa ha parlato della gara di domani a Napoli, che vedrà i suoi con molte assenze. Queste le parole del tecnico: “Tornare al San Paolo è sempre una bella emozione. Arriviamo anche noi da secondi, una gara da giocare al meglio delle nostre armi. Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e alibi, non voglio che togliamo niente alla voglia di fare una grande partita e risultato perché la squadra è molto forte anche senza questi giocatori. Defrel e Boga, vedremo chi partirà dall’inizio perché non hanno i 90 minuti e c’è qualche possibilità che un centrocampista giochi sulla trequarti ma abbiamo la fortuna. Ho una rosa ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, in conferenza stampa ha parlato della gara di domani a, che vedrà i suoi con molte assenze. Queste le parole del tecnico: “Tornare al San Paolo è sempre una bella emozione. Arriviamo anche noi da secondi, una gara da giocare al meglio delle nostre armi. Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e alibi, non voglio che togliamo niente alla voglia diuna grande partita e risultato perché la squadra è molto forte anche senza questi giocatori. Defrel e Boga, vedremo chi partirà dall’inizio perché non hanno i 90 minuti e c’è qualche possibilità che un centrocampista giochi sulla trequarti ma abbiamo la fortuna. Ho una rosa ...

