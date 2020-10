Conte “In primavera confidiamo di essere fuori da pandemia” (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “A primavera inoltrata confidiamo di essere venuti completamente a capo di questa situazione complessa.Abbiamo adottato un quadro di misure restrittive, ma nel frattempo a livello regionale ci sono i Governatori che stanno adottando misure ancora più restrittive. Stiamo esaminando e lavorando con gli esperti per decidere se intervenire ancora. A preoccupare è l'impennata della curva dei contagi e la seconda ondata, che ci aspettavamo perchè abbiamo continuato a investire su scuola e sanità chiedendo una proroga dell'emergenza. Il Governo ha continuato a lavorare perchè sapevamo che con l'autunno poteva tornare una nuova ondata, ma non abbiamo la palla di vetro”. Così il premier Giuseppe Conte, al Festival dell'ottimismo organizzato da Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ainoltratadivenuti completamente a capo di questa situazione complessa.Abbiamo adottato un quadro di misure restrittive, ma nel frattempo a livello regionale ci sono i Governatori che stanno adottando misure ancora più restrittive. Stiamo esaminando e lavorando con gli esperti per decidere se intervenire ancora. A preoccupare è l'impennata della curva dei contagi e la seconda ondata, che ci aspettavamo perchè abbiamo continuato a investire su scuola e sanità chiedendo una proroga dell'emergenza. Il Governo ha continuato a lavorare perchè sapevamo che con l'autunno poteva tornare una nuova ondata, ma non abbiamo la palla di vetro”. Così il premier Giuseppe, al Festival dell'ottimismo organizzato da Il ...

