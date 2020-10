Cinema in lutto, se ne va Sean Connery: morto il divo e James Bond più amato di tutti i tempi (Di sabato 31 ottobre 2020) È morto Sean Connery. L’attore scozzese aveva 90 anni. Connery, che ha legato buona parte della carriera al personaggio di James Bond, è stato il primo attore ad interpretare sul grande schermo lo 007 più famoso della storia del Cinema. Connery, in particolare, è stato protagonista di 7 film della lunghissima saga. La star in carriera ha conquistato un Oscar nel 1988 per il ruolo in The Untouchables, 2 Bafta e 3 Golden Globe. È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all’Holyrood Palace nel 2000. Ad agosto scorso ha festeggiato il suo novantesimo compleanno. Connery è stato il primo a portare sul grande schermo James Bond e lo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) È. L’attore scozzese aveva 90 anni., che ha legato buona parte della carriera al personaggio di, è stato il primo attore ad interpretare sul grande schermo lo 007 più famoso della storia del, in particolare, è stato protagonista di 7 film della lunghissima saga. La star in carriera ha conquistato un Oscar nel 1988 per il ruolo in The Untouchables, 2 Bafta e 3 Golden Globe. È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all’Holyrood Palace nel 2000. Ad agosto scorso ha festeggiato il suo novantesimo compleanno.è stato il primo a portare sul grande schermoe lo ha ...

