Amici 2020: Maria De Filippi presenta la nuova professoressa di ballo (Di sabato 31 ottobre 2020) Era stato già detto in queste settimane che la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi avrebbe subito una vera e propria rivoluzione. Qualche giorno fa, infatti, era spuntata la voce dell'assenza di due professori di ballo (Veronica Peparini e Timor Steffens) e adesso invece è emerso un clamoroso dettaglio che pare voler presentare una nuova professoressa. Stando ai rumors, infatti, la De Filippi avrebbe messo gli occhi su Lorella Cuccarini e avrebbe iniziato una prima trattativa con lei. Amici 2020: in arrivo una nuova insegnante Manca ormai poco all'inizio della nuova edizione di Amici di Maria De ...

