'Uomini e Donne', Selene Querulo commenta la puntata di ieri e lascia tutti a bocca aperta: ecco perché (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è mai corso buon sangue tra Selene Querulo e Beatrice Buonocore. Le due corteggiatrici, infatti, si contendevano lo stesso ragazzo, il tronista Davide Donadei e per lui, spesso hanno avuto accesi confronti nello studio di Uomini e Donne. Da alcune settimane, però, Selene non ha più fatto ritorno negli studi Elios e oggi, Beatrice deve fronteggiare una nuova rivale, Chiara Rabbi, da cui Davide sembrerebbe essere molto colpito. ieri pomeriggio, la puntata andata in onda ha mostrato il tronista lasciarsi andare ad un tenero bacio nell'esterna con Beatrice. Eppure, poche ore dopo, Davide ha voluto anticipare l'orario fissato per l'esterna con Chiara e anche lì, è scattato un appassionante bacio. Per Beatrice, la voglia di Davide di ...

