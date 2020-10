Udinese | Deulofeu | ' Potevo tornare al Milan | ora voglio batterlo'

(Di venerdì 30 ottobre 2020), intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato di essere impaziente di sfidare ilin Serie A: « Non vedo l'ora di affrontarli, stanno facendo molto bene, anche con Ibrahimovic. ...

Domenica mattina sarà opposto al suo passato in Serie A, ma il presente di Gerard Deulofeu si chiama Udinese, nonostante i rumors di mercato lo abbiano ripetutamente proiettato in orbita rossonera, ...Là dietro è dunque fondamentale evitare disattenzioni fatali, quelle che l’Udinese ha fin qui pagato ... ai due trequartisti esterni. Pussetto e Deulofeu in questo momento hanno minutaggi ...