(Di venerdì 30 ottobre 2020) La nuova fase del covid non consente almeno per i prossimi mesi di essere ottimisti sul futuro del settore turistico. L’Italpress ha intervistato Giorgio Palmucci, presidente dell’Enit. abr/mrv/redall’orizzonte su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Turismo, ancora turbolenze all’orizzonte - ForzaFvg : RT @TRIESTEALLNEWS: “Abbiamo ascoltato il grido di dolore e la conseguente richiesta di aiuto delle #agenzie di #viaggio, manifestati a Por… - TRIESTEALLNEWS : “Abbiamo ascoltato il grido di dolore e la conseguente richiesta di aiuto delle #agenzie di #viaggio, manifestati a… - CMarziane : RT @stefano_romani: @ValerioMalvezzi Ho poco da supporre: lavor(av)o da autonomo nel turismo, da marzo VUOTO TOTALE (-90/95%), devo ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo ancora

Italpress

La nuova fase del covid non consente almeno per i prossimi mesi di essere ottimisti sul futuro del settore turistico. L’Italpress ha intervistato Giorgio Palmucci, presidente dell’Enit. abr/mrv/red ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - "L'estate e' andata meglio delle attese" ma nelle prime due settimane di ottobre, a prescindere quindi dai nuovi provvedimenti restrittivi "gli indicato ...