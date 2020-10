Lockdown per 4 settimane dal 9/11 E per uscire torna il lasciapassare (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il dado è tratto. La curva epidemiologica non accenna a scendere, anzi, continua a crescere. Ci sono cinque Regioni, tra le quali ovviamente la Lombardia e la Campania (ma la situazione Covid-19 è particolarmente grave anche in Umbria), che ormai, quasi sicuramente, andranno... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il dado è tratto. La curva epidemiologica non accenna a scendere, anzi, continua a crescere. Ci sono cinque Regioni, tra le quali ovviamente la Lombardia e la Campania (ma la situazione Covid-19 è particolarmente grave anche in Umbria), che ormai, quasi sicuramente, andranno... Segui su affaritaliani.it

RobTallei : Belgio in lockdown: da domenica al 13 dicembre chiusi anche i negozi 'non essenziali' (parrucchieri compresi), una… - ManlioDS : A Roma tra una tv e l'altra Salvini ha certamente qualcosa da fare 'giorno e notte', ma certo non per 'evitare il l… - La7tv : #omnibus @Bertolaso_Guido sull'ipotesi #lockdown: 'Prima ci chiudiamo in casa tutti e meglio è. Si faccia una ficti… - MaryamSenada : Un’agenda globale di controllo della popolazione si dispiega davanti ai nostri occhi,con voci che parlano di nuovi… - schnitzlerrr : RT @vitalbaa: Lockdown per anziani. Capisco quando la misura è valutata da statistici ed economisti. Ma quando la supportano giuristi, pens… -