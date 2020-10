Koeman: “Maradona come Messi, un genio. Non mi toccano le dimissioni di Bartomeu, Griezmann…” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa di alcuni temi caldi, come le recenti dimissioni di Bartomeu e del trionfo a Torino."LE dimissioni? NON MI INFLUENZANO"caption id="attachment 1020849" align="alignnone" width="1024" Koeman, Getty Images/caption"Le dimissioni di Bartomeu non influenzeranno il mio lavoro - spiega Koeman. Sono l'allenatore e lotto per ottenere titoli e buoni risultati. Aspetteremo, ma non sono nervoso, perché sono concentrato sul mio lavoro. I candidati parleranno, esporranno i loro progetti e le loro idee, poi vedremo chi la spunterà". Koeman ha poi toccato il tema Griezamann: "Non ho niente da dire riguardo al suo atteggiamento, non posso lamentarmi. ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ronald, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa di alcuni temi caldi,le recentidie del trionfo a Torino."LE? NON MI INFLUENZANO"caption id="attachment 1020849" align="alignnone" width="1024", Getty Images/caption"Ledinon influenzeranno il mio lavoro - spiega. Sono l'allenatore e lotto per ottenere titoli e buoni risultati. Aspetteremo, ma non sono nervoso, perché sono concentrato sul mio lavoro. I candidati parleranno, esporranno i loro progetti e le loro idee, poi vedremo chi la spunterà".ha poi toccato il tema Griezamann: "Non ho niente da dire riguardo al suo atteggiamento, non posso lamentarmi. ...

