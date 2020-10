GF Vip, il contratto tra Elisabetta Gregoraci e Briatore esiste: Parpiglia svela tutta la verità (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gabriele Parpiglia in diretta con Casa Chi, ha svelato gustosissime chicche sul Grande Fratello Vip parlando dal famoso contratto di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: esiste? Cosa può fare e cosa no la conduttrice calabrese? Il giornalista ne ha parlato con l’imprenditore, in prima persona e ci ha svelato tutta la verità. GF Vip, il... L'articolo GF Vip, il contratto tra Elisabetta Gregoraci e Briatore esiste: Parpiglia svela tutta la verità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gabrielein diretta con Casa Chi, hato gustosissime chicche sul Grande Fratello Vip parlando dal famosodie Flavio? Cosa può fare e cosa no la conduttrice calabrese? Il giornalista ne ha parlato con l’imprenditore, in prima persona e ci hatola verità. GF Vip, il... L'articolo GF Vip, iltrala verità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #GFVip, il contratto tra Elisabetta Gregoraci e Briatore esiste: @Parpiglia racconta come stanno le cose - cride_mar : @terytery80 @g_l_s_1 @eleroll @Codacons @alfosignorini @GrandeFratello @PierSilvio__B Ma sono solo io che NON vedo… - Leotodays : RT @Zebrastiano: @Lunadargento5 @SensoDiNausea In Italia ogni giorno un VIP sa che dovrà alzarsi e sperare di aver contratto il #Covid_19 i… - daniele_1266 : RT @noitre32: Quanti vip, quanti capi di Stato hanno contratto il virus e sono morti? NESSUNO! - LiberoFreedom : RT @noitre32: Quanti vip, quanti capi di Stato hanno contratto il virus e sono morti? NESSUNO! -